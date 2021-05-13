'Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın' diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın' diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı

DHA

'Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın' diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde, geçen yıl rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir (24), şehit olması halinde devletin kendisi ve ailesi için vereceği tüm parayı memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşların da desteğiyle yapımına başlanan camiye bağışlanmasını vasiyet etti. Bekir, şehit olduktan sonra bağışıyla birlikte büyük bölümü tamamlanan ve adının verildiği cami bayram namazı ile ibadete açıldı.
Suriye'nin İdlib kentinde geçen yıl 27 Şubat'ta rejim unsurlarının hava saldırısında Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, şehit oldu. Recep Bekir, şehit olmadan önce izne geldiği memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde ağabeyi Dursun Ali Bekir ile gezerken, vatandaşların katkılarıyla yapılan camiyi gördü. Ağabeyi, Recep Bekir'e "Bu cami için bir iki maaşını bırak, bir katkın olsun. Bak herkes yardım ediyor" dedi. Bunun üzerine Recep Bekir de, "Abi, bu bir, iki maaşla olacak değil. Biz bu camiye gereğini yapacağız inşallah. Ben üstüme düşen görev ne ise yapacağım" karşılığını verdi.
Recep Bekir, izin dönüşünden 1 ay sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terörist unsurları etkisiz hale getirmek için İdlib kentinde görevlendirildi. Bekir, geçen yılın şubat ayında rejimin uçaklarla düzenlediği hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. 
'CAMİYE BAĞIŞLAYIN VASİYETİ'
Ergene'de bir fabrikada çalışan Dursun Ali Bekir, İdlib'de bulunan kardeşi Recep Bekir şehit olmadan önce ile sık sık telefonla görüştüğünü ve kendisine yapımı süren camiyi sorduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kardeşimle şehit olmadan bir gün önce son kez görüştüm. Bana, "Nasılsınız, ne var ne yok? Cami inşaatı nasıl gidiyor? Buradan çıkış yok abi. Geceleri aynı rüyaları görüyorum. Artık vakit geldi, tamam. İnşallah caminin inşaatı da tamamlanır. Şehit olursam vasiyetim, 'Devletin benim ve ailem için ödeyeceği para ve yardımların tamamını caminin yapımında kullanın' dedi. Bu konuşmamızın ardından kardeşim bir gün sonra da şehit düştü" diye konuştu.
'VASİYETİ YERİNE GETİRDİK, ÇOK MUTLUYUZ'
Devletin şehit kardeşi için ailesine ödediği tüm parayı vasiyeti üzerine camiye bağışladıklarını belirten Dursun Ali Bekir, "Kardeşim vasiyetinde devletin ödeyeceği tazminatı ve bize vereceği yardımların tamamını camimize bıraktı. Bu şekilde cami inşaatımız tamamlandı. Bir taraftan hüzünlü, bir taraftan gurur ve onur verici bir duygu. Kardeşimizin vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Kardeşler olarak çok şükür hiçbir şekilde bir kargaşa çıkmadan onun vasiyeti neyse onu yerine getirerek aynı şekilde devam ettik. Yani vasiyetini harfiyen uygulamaya dikkat ettik. Aynı zamanda Tekirdağ valimiz ve Ergene kaymakamımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'ALLAH VE BENİ UNUTMAYIN'
Dursun Ali Bekir, "Kardeşimin bizden bir talebi oldu. 'Allah'ı ve beni unutmayın. Mal peşine düşmeyin, hakkınız varsa helal edin, ben size helal ediyorum' diyerek son vasiyetini bu şekilde bize dile getirdi. Sağ olsunlar, müftülük camiye  'Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir' ismini verdi. Bu cami burada olduğu sürece kardeşimin adı unutulmayacak" dedi.
'BAYRAM NAMAZI İLE İBADETE AÇILDI'
Şehidin bağışı ve vatandaşların da desteğiyle yapılan Şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir'in adının verildiği 1400 kişilik camiyi bayram namazına şehidin ağabeyleri Dursun Ali, Yakup ve Eyüp Bekir, camide temizlik yaparak, namaza hazır hale getirdi. Babası Ahmet Bekir, vefat eden ve 5 kardeşin en küçüğü olan şehit Recep Bekir'in bağışının da katkısı ile yapılan camide çalışmalar bir sürüyor. İç bölümü biten, dış cephesi, kubbeleri, minare yapımı ile çevre düzenlemeleri devam eden caminin kısa sürede tamamlanacak.  
Camide bugün kılınan ilk namaza katılan Ali Gürkan,  mahalleye böyle bir caminin yapılmasında emeği olan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Gürkan, "Mahallemizde böyle bir cami inşaatı başladı. Hayırseverler destek verdi. Her birimiz elimizden geldiği kadarıyla destek verdik. Tabii ki en önemlisi ve en değerlisi mahallemizde şehit olan kardeşimizin vasiyeti olan camiye desteğe ise ailesinin tam destek vermesi ailesinden Allah razı olsun" dedi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Arman da , "Güzel bir cami oldu. Gerçekten emek veren katkı sağlayanlardan  Allah razı olsun. Herkes elinden gelen katkıyı verdi. Camimizde şehidimizin adı yaşayacak. Allah ondan da razı olsun" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-05-13 10:32:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada balkondaki vatandaş yaralandı...Dehşet anları kamerada
YEREL HABERLER Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada ...
Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti Araçlar onun için kenara dizildi ama tren yüzünden geçemedi Tren beklemeye devam edince ambulans güzergah değiştirmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı ...
Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobille çarpışan traktör 3 parçaya bölündü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobille çarpışan traktör ...
Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu
İsmini gizleyen hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
YEREL HABERLER İsmini gizleyen hayırsever, bakkalın veresiye ...
İlçenin giriş ve çıkışları mercek altında
YEREL HABERLER İlçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu
Depreme karşı afet eğitimleri video konferans ile sürüyor
YEREL HABERLER Depreme karşı afet eğitimleri video konferans ile ...
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza
YEREL HABERLER Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza
Çoraplardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çoraplardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin lira ceza
YEREL HABERLER İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin ...
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
YEREL HABERLER Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ...
Prof. Dr. Ertuğrul: Normalleşmede önce okullar açılmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ertuğrul: Normalleşmede önce okullar ...
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ...
Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu'ya 20 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı ...
Başıboş köpekler 2 kuzuyu telef etti
YEREL HABERLER Başıboş köpekler 2 kuzuyu telef etti
Malkara ve Şarköy’de hıdrellez ateşi yakıldı
YEREL HABERLER Malkara ve Şarköy’de hıdrellez ateşi yakıldı
Çalışmalar şehrin dört bir tarafında sürüyor
YEREL HABERLER Çalışmalar şehrin dört bir tarafında sürüyor
Malkara’da traktör devrildi
YEREL HABERLER Malkara’da traktör devrildi
Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti
YEREL HABERLER Poyraz, sinsi salya kabusunu yerle bir etti
Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı
Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı
YEREL HABERLER Aşırı yüklü kamyon TCDD uyarı levhasına takıldı
Tekirdağ’da 1 kişi uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 1 kişi uyuşturucuyla yakalandı
Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesinden kapalı esnafa cansuyu