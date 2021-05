Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma: 2 yaralı, 7 gözaltı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, husumetli 2 grubun arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Yaralılardan birinin ekmek almaya giderken kavganın ortasında kaldığı öğrenilirken, olay yerinde yapılan incelemede 80 boş kovan bulundu.

Olay, dün akşam Hacıevhat Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen N.O. (32) ile C.V. (34) sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı araya girenler sonlandırdı. İki kişi bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra N.O. ile C.V., yanlarına aldıkları pompalı tüfekle yeniden karşı karşıya geldi. İkili sokak ortasında birbirlerine ateş açtı. Bu sırada silahlı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.

Çıkan arbedede açılan ateşte, yoldan geçen ve bakkala ekmek almaya giden N.Ç. (45) karın bölgesinden ve kavgaya karışan E.K. (28) kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahallede sıkı güvenlik önlemleri alan polis, birbirlerine ateş açan N.O. ile C.V.'yi olayda kullandıkları tüfeklerle gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten polis, kavgaya karıştığını tespit ettiği 5 kişiyi daha yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede 80 boş kovan bulundu.

Polis, mahallede gece boyunca sıkı güvenlik önlemleri aldı. Gözaltındaki 7 kişiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-05-13 15:20:18



