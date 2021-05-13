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TBMM Başkanı Şentop: “17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır”

İHA

TBMM Başkanı Şentop: “17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır”

Ramazan Bayramı'nın birinci gününü memleketi Tekirdağ’da geçiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İnşallah 17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde memleketi Tekirdağ’a gelerek polis, jandarma ve sağlık çalışanları ile bayramlaştı. TBMM Başkanı Şentop’un Tekirdağ ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanapaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanmpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve AK Parti Süleymanapaş İlçe Başkanı Sezai Çetin eşlik etti.
Tekirdağ Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan TBMM Başkanı Şentop, hastane çıkışından sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Şentop, “İnşallah Covid sürecini de kısa zamanda atlatacağız. Bu kapanma döneminin olumlu sonuçları var. Tekirdağ’da ki sayıları da gördük. Türkiye genelinde de öyle. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz inşallah 17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır. Bayram münasebeti ile buradayız. Burası benim memleketim uzun bir zamandır gelmemiştim. Aslında gelmeyi arzu ettik, planladık çoğu zaman fakat bu kısıtlamalar, kapanma dönemi sebebi ile bir görüntü vermenin çok doğru olmayacağını düşündüm. Başta bizlerin de bu kısıtlama ile ilgili tedbirlere riayetinde bir fayda var diye düşündüğüm için. Bugünde aslında çok sınırlı sayıda arkadaşla ve maske mesafe kurallarına riayet ederek güvenlik güçlerimizle, polis ve jandarmamızla ve şehir hastanemize açılıştan sonra ziyaret edememiştim. Son durumu buradaki işleyişi durumu bir görmeyi arzu ettim. Bu bakımdan geldim. Tekirdağlı hemşerilerimizin bayramını bir kere daha tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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