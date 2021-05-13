TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır (2)

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ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da, şehit Jandarma Astsubay Fazlı Sökmen'in ailesini ziyaret etti. Kars´ta 1985 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Fazlı Sökmen´in eşi Sevim Sökmen ve kızı Merve Sökmen ile bir araya gelen Şentop, ailenin bayramlarını tebrik etti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-05-13 22:10:39



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