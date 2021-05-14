Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı

İHA

Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı

Tekirdağ’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Yuvalı Mahallesinden Saray istikametine doğru seyreden Muzaffer K. idaresindeki 34 LV 0177 plakalı otomobile iddiaya göre Kırklareli’nin Vize ilçesinden Çerkezköy istikametine seyreden Aytaç H. idaresindeki ışık ihlali yapan 17 ABC 386 plakalı kamyon Yuvalı kavşağında çarptı. Meydana gelen kazada 34 LV 0177 plakalı otomobil sürücüsü Muzaffer K. ve kamyon sürücüsü Aytaç H. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Çerkezköy ve Saray Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet hırsızlarına geçit yok
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlarına geçit yok
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli ...
Prefabrik ev küle döndü
YEREL HABERLER Prefabrik ev küle döndü
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli ...
TBMM Başkanı Şentop: “17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: “17’sinden sonra belli bir ...
Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma: 2 yaralı, 7 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma: 2 yaralı, 7 ...
'Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın' diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı
YEREL HABERLER 'Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye ...
Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada balkondaki vatandaş yaralandı...Dehşet anları kamerada
YEREL HABERLER Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada ...
Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı dakikalarca bekletti Araçlar onun için kenara dizildi ama tren yüzünden geçemedi Tren beklemeye devam edince ambulans güzergah değiştirmek zorunda kaldı
YEREL HABERLER Trenin makas değişimi vakaya giden ambulansı ...
Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobille çarpışan traktör 3 parçaya bölündü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da korkunç kaza: Otomobille çarpışan traktör ...
Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da marketlerde son saat kuyruğu
İsmini gizleyen hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
YEREL HABERLER İsmini gizleyen hayırsever, bakkalın veresiye ...
İlçenin giriş ve çıkışları mercek altında
YEREL HABERLER İlçenin giriş ve çıkışları mercek altında
Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu
Depreme karşı afet eğitimleri video konferans ile sürüyor
YEREL HABERLER Depreme karşı afet eğitimleri video konferans ile ...
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza
YEREL HABERLER Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza
Çoraplardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çoraplardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin lira ceza
YEREL HABERLER İhlallerin ardı arkası kesilmiyor: 10 kişiye 31 bin ...
Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ikna edildi
YEREL HABERLER Vakaların azaldığı Tekirdağ'da, 10 bin kişi aşıya ...
Prof. Dr. Ertuğrul: Normalleşmede önce okullar açılmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ertuğrul: Normalleşmede önce okullar ...
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Çorlu'da protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ...