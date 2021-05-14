TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafla bayramlaştı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafla bayramlaşıp, yapımı süren Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününü memleketi Tekirdağ'da geçirdi. Cuma namazını Eski Camii'nde kılan Şentop, cemaat ile bayramlaştı. Yanına gelen çocuklara hediyeler veren Şentop, merkez Süleymanpaşa ilçesinde kısıtlamadan muaf tutulan esnafı ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şentop, daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı devam eden Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu şantiyesine giderek, incelemelerde bulundu. Şentop'a Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti. Yetkililerle, bir araya gelip çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, daha sonra açıklama yaptı.

Karayolunda asgari 7 kilometrelik yolun ulaşıma açılmasının planlandığını söyleyen Şentop, "Burada yapılan hesaplamalar işe göre hesaplama şeklinde oluyor. Para hesapları üzerinden kağıt üzerindeki bilgelere dayanarak yapılan hesaplamalar doğru değil. 2020 yılı içerisinde kağıt üzerinde görülen miktar 10 bin lira iken, 104 milyon liralık ödeme gerçekleşmiş yapılan işlerin karşılığı. Yine 2020 yılı hesabından 80 milyon; artı 80 milyonun üzerinde de bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla bir tarafta 10 bin lira, bir tarafta 187 milyon lirayı bulacak bir ödeme durumu söz konusu. Bu bakımdan yapılan iş esas burada asgari 7 kilometre yol olmak üzere, diğer kesimlerin de alt yapısı tamamlanmak üzere, çalışmalar devam ediyor. Planlandığı gibi inşallah bu yol tamamlanacak" dedi. TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Çorlu ilçesinde geçti.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-05-14 19:39:33



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