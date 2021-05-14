TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafla bayramlaştı (2)

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇORLU KAYMAKAMLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yapımı süren Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra Çorlu ilçesine geldi. Çorlu Kaymakamlığı´nı ziyaret eden Şentop´u, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkut, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Keskin ve partililer karşıladı. Şentop, burada Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı´dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Goncagül de hazır bulundu.DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-05-14 20:33:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.