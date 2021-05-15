Tekirdağ'da vaka haritası, yeşile döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da vaka haritası, yeşile döndü

DHA

Tekirdağ'da vaka haritası, yeşile döndü


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)KORONAVİRÜS vaka sayısında ilk 5 ilden olan ve tam kapanma ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı en çok azalan iller arasında açıkladığı Tekirdağ'da, kırmızı renkteki yoğunluk haritası, yerini yeşile bıraktı.
Tekirdağ'da, nisan ayının sonlarına kadar büyük bölümü çok yüksek riski gösteren kırmızı renkteki yoğunluk haritası, yeşile döndü. 1-7 Mayıs haftasında 100 bin nüfusa göre açıklanan vaka haritasında Tekirdağ'ın 489,89 olan vaka sayısı, 318,48'e düştü. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sahada seferberlik ruhu ile çalışan ekipler olduğunu belirterek, "300 civarında filyasyon ekibimiz ve 100 civarında araçla sahadayız. 500'ün üzerinde filyasyon ekip çalışanımız var. Bunların bir kısmı doktorlu ekiplerimiz, diğerleri sağlık çalışanlarımızdan oluşmakta. Sahada seferberlik ruhunu hiç eksiltmeden çalışmayı sürdürmekteyiz. Bizi memnun etmek istiyorlarsa alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz" dedi.
'İSTEĞİMİZ, YAZ DÖNEMİNDE RAHATLAMAK'
Filyasyon ekipleri ise Ramazan Bayramı'nda da kapı kapı dolaşarak, çalışmalarını sürdürdü. Ekipte 14 aydır görev yapan diş hekimi Yalçın Tatar, tedbirlere uyulmasını istediklerini söyledi. 
Tatar, "Bayramda hafta sonu hatta resim tatil günleri biz sürekli çalışıyoruz. İyi gidiyor, bir problem yok şu anda. Tabi yorucu oluyor bizim için neticede 14 ay süren bir süreç. Şu anda alınan tedbirler ile vaka sayılarında bir düşüş yaşanıyor. Bizim isteğimiz, insanlarımızın biraz daha kurallara dikkat etmesiyle vaka sayılarını mümkün olduğunca düşürmek; Biraz daha rahatlamak bayram sonrası, yaz dönemi itibarıyla. Onun dışında biz çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlar, karantina süresini soruyor, rapor durumunu soran oluyor, evde temaslıları olanlara bilgiler veriyoruz. Sohbet eden oluyor. Yardım ettiğimizi görünce mutlu oluyorlar" diye konuştu.
'KENDİMİZİNDEN ÖDÜN VEREREK ÇALIŞIYORUZ'
Filyasyon ekibinde görevli ebe Hatice Yakut da çalışmaktan yorulmadıklarını ancak kurallara uyulmasını istediklerini dile getirerek, "Çalışmalarımızı çok iyi gidiyor. Sevdiklerimizden uzakta, kendimizden ödün vererek çalışıyoruz. Hastaların daha çok soruları oluyor; 'Ne kadar uzak kalabilirim, neler yapmalıyım, neye dikkat etmeliyim' diye. Tabi biz de hijyen kurallarına uygun bir şekilde dikkat etmelerini anlatıyoruz. Maskeyi ve birbirilerinden uzak olmalarını söylüyoruz" dedi.
Ailesiyle bayramlaşamadığını belirten Yakut, "Onlardan uzaktayım, onların yanına gidemedim. Telefon aracılığıyla bayramlaştım, zor oldu. Vatandaşlarımızdan birbirinden uzak olmalarını, hijyen kurallarına uymalarını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-05-15 12:51:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli şahıstan 120 fişek eroin çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıstan 120 fişek eroin çıktı
Uyuşturucu barakasına operasyon: 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu barakasına operasyon: 4 kişi yakalandı
TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop Çorlu Kaymakamlığını ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafla bayramlaştı (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafla bayramlaştı ...
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafla bayramlaştı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da esnafla bayramlaştı
Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri’ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı
YEREL HABERLER Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri’ndeki çocuklar için ...
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ’da Hayrabolu yolu şantiyesini inceledi
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ’da Hayrabolu yolu ...
Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Saray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı
YEREL HABERLER Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 Yaralı
Motosiklet hırsızlarına geçit yok
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlarına geçit yok
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli ...
Prefabrik ev küle döndü
YEREL HABERLER Prefabrik ev küle döndü
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli ...
TBMM Başkanı Şentop: “17’sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: “17’sinden sonra belli bir ...
Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma: 2 yaralı, 7 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma: 2 yaralı, 7 ...
'Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın' diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı
YEREL HABERLER 'Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye ...
Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada balkondaki vatandaş yaralandı...Dehşet anları kamerada
YEREL HABERLER Husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada ...