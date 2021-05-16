Bahçe duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Aydınevler Mahallesi'nde B.U.'nun kullandığı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerince, Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü. Sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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