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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı

İHA

Kapanmanın son gününde sokaklar yağmurla yıkandı

Tekirdağ’da tam kapanmanın son gününde şiddetli yağış etkili oldu. Etkili olan çamur yağışından kirlenen araçlar ile tozlanan sokaklar sağanak yağışla yıkandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu. Yağışın zaman zaman şiddetini artırması ile sokak ve cadde aralarında su birikintileri oluştu. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ilk günlerinde kent genelinde çamur yağışı etkili olmuştu. Kapanmanın son gününde etkili yağmur yağışı ise çamurda kirlenen sokakları ve araçları yıkamış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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