Hipertansiyona dikkat

Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Hastaların yüzde 50’si durumlarından tamamen habersiz iken haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadır. Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir” denildi.

En sık görülen kronik hastalıklardan biri olan Hipertansiyon küresel bir halk sağlığı sorunu olarak biliniyor. Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yeti yitimi gibi durumlarla yakından ilişkili olduğuna vurgu yapılarak, dünyada on kişiden yaklaşık 3’ünün tansiyonunun yüksek olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında, “Hastaların yüzde 50’si durumlarından tamamen habersiz iken haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadır. Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir. Hipertansiyon, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle “sessiz düşman” olarak da anılmaktadır. Kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçtürülmesi gereklidir. Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında her yıl düzenli olarak toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenmekte ve bir tema vurgulanmaktadır. Bu yılın teması da ‘Tansiyonunu Kontrol Altına Al Daha Uzun Yaşa’ olarak belirlenmiştir. Hipertansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Hipertansiyonun en sık rastlanan belirtileri ise baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışlarıdır. Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir. Yetişkin bireylerde görüldüğü gibi çocuklarda da yüksek tansiyon görülebilir. Çocuklarda yüksek tansiyonun birçok nedeni olabilir. Üç yaşından itibaren tüm muayenelerinde çocukların tansiyonunu ölçtürünüz” denildi.



Hipertansiyon neden tehlikelidir?

Hipertansiyonun tehlikesi ve konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar yönünde yapılan açıklamada ise “Yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır. Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir. Hipertansif bireylerin dikkat etmesi gereken konular nelerdir? tütün ve alkol kullanımından vazgeçmeli, sağlıklı beslenmeli, fazla kilolu/obez ise kilo vermeli, tuz kullanımını azaltmalı, düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli, ilaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalı, kan basıncını düzenli izlemeli/ izlenmesini sağlamalı. maskeMesafeHijyen kurallarına uyarak düzenli fizik aktiviteleri yapmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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