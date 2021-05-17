Trakya’nin ihracat avcıları: 2021’de hedef 80 milyon dolar DTİM destekli işletmeler ihracatlarını 64 milyon dolar arttırdı

Trakya Kalkınma Ajansı’nın girişimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odalarının iş birliğinde oluşturulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) 2 yıl içinde bölgede ihracat potansiyeli olan firmaları belirledi. Daha önce yurt dışına ürün satmamış işletmeleri cesaretlendiren DTİM, yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere de destek verdi. DTİM’in hedef pazar ve hedef müşteri konusunda destek verdiği 280 firma ihracatını 64 milyon dolar arttırdı. Trakya’nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Trakya Kalkınma Ajansı, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek Trakya’yı dünya ile rekabet eden bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda 2019’da kurulan DTİM, firmaların hedef ülke ve müşterilere ulaşmasında ihracat desteği sağlıyor. Trakya Kalkınma Ajansı ile Trakya’da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğinde kurulan platformda firmalara 5 farklı alanda hizmet paketi sunuluyor.

Danışmanlık ve müşteri araştırması

En fazla danışmalık ve hedef müşteri araştırması hizmeti veren DTİM’den bu güne kadar 280 firma, 355 farklı hizmet aldı. DTİM’den hizmet alan firmalar, 20192020 yılları arasında ihracatlarını yaklaşık 64 milyon dolar arttırdı. DTİM’in 2021 hedefi de 80 milyon dolar. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ihracatın artırılması ve Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin ithalatının azaltılması hedefiyle DTİM’i kurduklarını belirterek “Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy’deki odalarımızda uzman arkadaşlarımızı yetiştirdik. Trakya bölgesinde ihracat yapmak isteyen veya yeni ülkelere açılmak isteyen firmalarımıza hizmet vermeye başladık” dedi. Tekirdağ’da tarım makineleri üzerine çalışan bir işletmenin DTİM desteğiyle ilk kez ihracat yaparak Bulgaristan ve Romanya'ya soğan ekme makinası gönderdiklerini de kaydeden Genel Sekreter Şahin, “Kırklareli'nde bir aile işletmemiz, desteğimizle Sudan'a çok ciddi miktarda un sattı” diye konuştu.

Yunanistan’a zeytin

Şahin, Çerkezköy'de ve Çorlu'da metal ve cam üzerine çalışan bir şirketin İngiltere'ye ve Avrupa Birliği'ne ihracat yaptıklarını anlatarak, “Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesindeki limanlardan dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Edirne'de firmalarımız Yunanistan'a zeytin, zeytinyağı ve ayçiçeği gönderiyor” açıklamasında bulundu.

DTİM Uzmanı Begüm Arslan ise hiç ihracat yapmamış fakat ihracat potansiyeli olan yahut halihazırda ihracat yapıp potansiyelini artırmak isteyen firmalara hedef pazar ve hedef müşteri konusunda destek olduklarını söyledi. Düzenli aralıklarla firmaları ziyaret edip onlarla ilgili çalışma yaptıklarını kaydeden Arslan, “Ben bir anlamda ihracat avcısı olduğumu düşünüyorum. Firmalarımızın hangi ürünleri ürettiğini, bu ürünler için hedef müşterilerin hangi ülkelerde olabileceğini araştırıyorum” diye konuştu.

Firmalar sistemden çekiyor

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Uzmanı İpek İpekoğlu, firmalara hedef pazar araştırması yaptıklarını, daha sonra hedef pazar raporu hazırladıklarını ifade ederek, “Belirlediğimiz hedef pazarları, oluşturduğumuz sisteme yüklüyoruz. Firmalar buradan, hedef pazar hedef müşteri, danışmanlık hizmeti gibi raporları çekebiliyor” dedi.

İlk kez ihracat yaptı

Tekirdağ’da üretim yapan Eyüp Esen, yurt dışına açılmak istediğini ancak bunu nasıl yapacağını bilmediğini ifade ederek, “DTİM’in yardımına başvurduk. Bize yurt dışından müşteri buldu. Böylece ilk kez ihracat yaptık. Kendimize çok büyük güven geldi. Hemen yeni makine siparişi verdik” ifadelerini kullandı.

Uzak doğu yolunda

Kırklareli’de 40 yıldır tarımsal sulama sistemleri üzerine çalışan Bihter Yüzüak, “Firmamız Yüzüak Makine, yağmurlu sulama başlıkları imal ediyor. 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 15 yurt dışı marka tescil belgemiz var.” diye konuştu. DTİM ile Vietnam ve Kolombiya üzerinde pazar araştırmaları yaptıklarını ifade eden Yüzüak, “Kendilerinden aldığımız listelerle orada yer alan firmalarla bağlantılara geçtik. Görüşmelerimiz olumlu yönde sürüyor” şeklinde açıklamada bulundu.

1 buçuk milyon dolarlık ihracat

Tekirdağ’da bulunan bir firmanın kurucu ortağı Gökhan Aydın, özellikle Latin Amerika ülkelerine odaklandıklarını anlatarak, “DTİM’in hizmeti bize bu pazarlarda yeni müşteri portföyü oluşturmamızı sağladı. Yeni kurulmuş 2 yıllık bir firma olarak bu sayede 1 buçuk milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yeni pazarlar

Çorlu’da üretim yapan bir firmanın koordinatörü Erdim Noyan, bin 200 çalışan ile üretimlerinin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini söyledi. Bu ihracata rağmen gelişmenin önemine işaret eden Noyan, “DTİM ile pazarda yeni müşteriler oluşturmak ve yine mevcut potansiyeli artırmak için çalışmalarımıza başladık. Yeni pazarlar bulmak çok önemli” değerlendirmesini yaptı.

Cironun yarısı ihracat

Edirne’de zemin güçlendirici ürünler üreten Emel Yayalar, “Yıllık bin 200 ton çelik üretiyoruz. İhracatımız, ciromuzun yüzde 50’sine yaklaştı. 30 ülkeye mal veriyoruz. Rusya gibi ulaşamadığımız pazarlar da var. DTİM ile portföyümüze yeni müşteriler ekledik. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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