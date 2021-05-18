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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da tır kazası

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki tırın yoldan çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Tekirdağ'da tır kazası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki tırın yoldan çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza, MuratlıTekirdağ karayolu Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert A. idaresindeki 59 AAD 894 plakalı tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya düştü. Araçtan kendi imkanları ile inen sürücü olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tırda maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Muratlı Jandarma ekipleri ise, yoldaki trafik akışı güvenliğini sağladı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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