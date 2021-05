Deredeki balık ölümlerinin sebebi evsel atıklar AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan: “Sorunun müsebbibi TESKİ’dir”

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki bir derede yaşanan balık ölümleri üzerine bölgeden numune alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, “Atık suların ön arıtım sonrası kanalizasyona bağlantısı ve havza dışına çıkarılması konusunda TESKİ üzerine düşen vazifeyi yerine getirmemiştir. Sorunun müsebbibi TESKİ’dir” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Malkara ilçesi Çimendere Mahallesi’nden geçen derede meydana gelen balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Konuyla ilgili CHP'liler tarafından yapılan açıklamalarda bölgede bulunan bir fabrikanın atıkları sebebiyle derede kirlilik oluştuğu ve balık ölümlerinin yaşandığı öne sürüldü. Balık ölümlerine ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce dereden kısa sürede numune alınarak analiz çalışmaları yapıldı.

Konuyla ilgili AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldıkları analiz sonuçlarına göre, söz konusu balık ölümlerinin yaşandığı deredeki kirliliğinin fabrikadan değil evsek atıklardan dolayı yaşandığını ifade etti. Özcan, aynı zamanda bölgedeki mahallelerden dereye akan atıklara ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) üzerine düşen görevi yapmadığını öne sürdü.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Özcan, “Buradaki sorunun ne olduğunu sizlere kısaca tarif etmek istiyorum, bahsi geçen derelere MAYBİ (Malkara Birlik Süt ve Süt Mamulleri A.Ş.) Alaybey, Balabancık, Çimendere, Emirali, Çınarlıdere, Sağlamtaş, Aksaka ve Ballı Mahallelerimizden Endüstriyel ve Evsel atıklar deşarj olmaktadır. Burada özellikle bu bölgede yaşayan insanların birçoğu deredeki sorunun MAYBİ den kaynaklı olduğunu zannetmektedir. Bu sebeple ile MAYBİ adlı işletme sık sık şikayet konusu olmaktadır. Bu şikayetler neticesinde Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tam iki yıldır bu işletmeyi haberli habersiz denetlemektedir. Ben Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünden bu yapılan analizlerin ve denetlemelerin sonuçlarını öğrendim. İşletmeye ait yapılan denetimler neticesinde; İşletmeye ait 450 m3 /gün kapasiteli fiziksel, kimyasal ve biyolojik atık su arıtma tesisinin bulunduğu ve çalışır durumda olduğu tespit edilmiştir. Arıtma çamurlarının bertarafa gönderildiği tespit edilmiş ve atıksu arıtma tesisi çıkışından numune alınarak analize gönderilmiştir. Ben size şimdi Çevre İl Müdürlüğünden aldığım bilgiyi paylaşmak istiyorum. ‘Söz konusu işletme Müdürlüğümüzce her yıl atıksu numunesi alınarak denetime tabi tutulmakta olup 2020 yılında beş defa atıksu numunesi alınmak üzere denetlenmiş ve numunelerin tamamı, Su kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlamıştır. Bununla birlikte 2 Haziran 2020 tarihi itibari ile adı geçen işletmenin atık sularını Çokal havzası dışına çıkarması gerektiği, havza dışına çıkarılıncaya kadar ise sürekli atıksu izleme sistemi ile havzaya deşarjının sürekli ve online kontrol edilmesine karar verilmiştir” dedi.



"Evsel atıkların arıtılması yapılmadı"

Özcan açıklamalarının devamında, “Çokal havzasında bulunan derelerden alınan numune sonuçlarının incelenmesi ve havzadaki mevcut durum değerlendirildiğinde derelerde zaman zaman meydana gelen kirlilik oluşumlarının, evsel ve endüstriyel baskılardan olduğu görülmekte, mevsimsel değişikliğe bağlı olarak her yıl MayısHaziran aylarında ani sıcaklık değişimlerinde derelerde su sıcaklık seviyesinin azalması ile birlikte durgu yerlerde renk değişiklikleri ile birlikte ötrafikasyon artmakta ve neticesinde deredeki çözünmüş oksijenin düştüğünden bölüm bölüm balık ölümleri gerçekleştiği görülmektedir. Barajı ve dereleri etkileyen evsel baskılar ile ilgili olarak ise Müdürlüğümüzce konu her yıl TESKİ Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiş olmasına rağmen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu temini sağlanan Çokal Barajı havzasında bulunan 13 mahalleden oluşan yerleşim yerlerinin mevcut evsel atıksu kanal hatlarının, köy tüzel kişiliği döneminde yapılmış, eski hatlardan oluştuğu bu sorunun çözümüne yönelik olarak havza koruma alanında kalan yerleşim yerlerine ait atık suların havza dışına çıkarılmasıyla ilgili projelendirme çalışmalarının tamamlanarak yatırım programına alındığı 2018 yılında Müdürlüğümüze bildirilmiş, ancak yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık suların arttırılarak havza dışına çıkarılmasına yönelik bir çalışma ilgili su ve kanalizasyon idaresi tarafından günümüze kadar yapılmamıştır. Burada yukarıda saydığımız köyden dönen mahallelerin tümünün tüm kanalizasyon atıklarının da ismi geçen derelere arıtılmadan salındığı tespit edilmiştir. Elbette bu mahallelerin kanalizasyon sorumluluğu ve arıtılması meselesi, TESKİ'ye dolayısı ile Büyükşehir Belediyesine aittir” şeklinde konuştu.



“Sorunun müsebbibi TESKİ’dir”

Özcan konuşmasının devamında, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün dereye giden atıkların havza dışına çıkarılması konusunda üzerinde düşen görevi yapmadığını da ifade ederek, “12 Temmuz 2017 tarihinde Vali Yardımcısı Suat Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen, “Çokal Baraj göletinde meydana gelen balık ölümleri” konulu ve 06 Kasım 2017 tarihli 'İl su yönetimi koordinasyonu' toplantılarında söz konusu işletmelerin atık sularının ön arıtım ile TekirdağTESKİ idaresi Genel Müdürlüğüne ait kanalizasyon sistemine bağlanması çalışmalarının 20172018 yatırım planına alınacağına ilişkin kararlar alınmıştır. TESKİ tarafından hazırlanan ve 14 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/1718 sayılı TESKİ Genel Kurul Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği'ne göre kaynak ve yeraltı suyu havzaları koruma esasları, kapsamında içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarında ve havzasında suların kirlenmesine neden olabilecek faaliyetlere izin verilmemekle birlikte her çeşit atık suyun havza dışına çıkarılması esas hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) intikal eden şikayetlere de konu olan işletmeden kaynaklanan atık suların nihai deşarj yerinin içme ve kullanma suyu temin edilen Çokal Barajı olması sebebiyle, Malkara Birlik Süt ve Süt Mamülleri A.Ş.'den kaynaklanan atık suların ön arıtım sonrası kanalizasyona bağlantısı ve havza dışına çıkarılması konusunda TESKİ üzerine düşen vazifeyi yerine getirmemiştir. Ayrıca, TESKİ köylerin kanalizasyon bağlantıları konusunda da geç kalmış, bu ödevini yerine getirememiştir" diye konuştu.



"Vidanjörle çözüm olmaz"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, TESKİ'nin hala vidanjörle çözüm üretmeye çalıştığını vurgulayarak, "Değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensuplarımız, şu anda bu sorunu çok sayıda vidanjör kullanarak çözmeye çalışsa da, teknik olarak bunun mümkün olmayacağını hepimiz bilmekteyiz. Burada bir sorun var ve sorunun müsebbibi TESKİ’dir” şeklinde açıklamada bulundu.

