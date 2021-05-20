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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da balıkçı barınağı salya ile kaplandı

DHA

Tekirdağ'da balıkçı barınağı salya ile kaplandı


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ kıyılarında rüzgarın etkisiyle dağılan deniz salyası bugün yeniden görüldü. Salyalar balıkçı barınağını tamamen kapladı.
Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlayan deniz salyası, etkisini sürdürüyor. Kıyıları saran salyalar, Tekirdağ'da poyraz ve dalgaların etkisiyle kayboldu. Denizin maviye dönmesiyle bölgede yaşayan küçük balıkçılar rahat bir nefes aldı. Ancak bugün deniz salyası yeniden ortaya çıktı. Sabah saatlerinden itibaren Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağı yeniden salyalarla kaplandı. Salya nedeniyle küçük tekneler, barınaktan çıkamadı.
Balıkçı İsa Erdem, deniz salyalarının 4-5 yılda bir görüldüğünü belirterek, "Bu sene sular soğuk gittiği için terk etmedi. Soğuk suda yaşıyor. Sular ısındığı zaman ölüyor. Bu sene sular soğuk gittiği için biz bu salya sıkıntısını sürekli çekiyoruz. Ege ve Karadeniz'de bu sıkıntı yok. Saroz Körfezi'nden akıntıyla girdi. Marmara Denizi'nde sıkıntıyı halen yaşıyoruz. Ama inşallah bir 10 sene daha görmeyeceğiz. Lakin bir önlem alınması lazım, sıkıntılı haldeyiz. Bu bir hastalık, 1997 senesinden bu yana bu sıkıntıyı yaşıyoruz" dedi.
Tekirdağ sahilinde gezen Hamdi Mutalip, denizdeki kirliliğin temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Tabiatın kirlenmesinden kaynaklanıyor. Fabrikaların atıkları ve kanalizasyonların denize salınmasının da etkisi var bence. Yetkililerin fabrikaların arıtma tesislerini sürekli kontrol etmeleri gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-05-20 14:44:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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