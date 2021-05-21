Okuldan hırsızlık yapan şüpheli, 641 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ilkokuldan elektronik cihaz ve musluk hırsızlığı yapan S.O.T., 641 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı.

Çorlu 1 Kasım İlkokulu'na giren şüpheli, elektronik cihazlar ile muslukları çaldı. Okul yönetiminin hırsızlığı bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Okul ve çevresinde bulunan 131 güvenlik kamerasına ait 641 saatlik görüntüyü inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin S.O.T. olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup, okulun duvarından atlayarak kaçan S.O.T., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.O.T.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-05-21 10:06:01



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