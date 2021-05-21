Tekirdağ’da beklenen yağış başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen yağış bu sabah itibarıyla etkisini gösterdi. Zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen yağış bu sabah itibariyle başladı. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış sokakta ve caddeler arasında su birikintileri oluşturdu. Yağışa karşı hazırlıklı dışarı çıkan bazı vatandaşlar şemsiyeleri açıp yollarına devam ederken, şemsiyelerini unutan kimi vatandaşlar ise yağıştan kaçıp sığınacak yer aradı.

Sağanak yağış kentte etkisini sürdürüyor.

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