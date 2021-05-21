Naip Mahallesi'ndeki tarihi ve doğal güzellikler turizme kazandırılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Naip Mahallesi'nde bulunan tarihi ve doğal değerlerin turizme kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde Rumeli İskelesi ve Selanik Meydanı gibi tamamlanan, Ata Tepe, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı, yenilenen Altınova Mahallesi sahil şeridi ile Cumhuriyet ve Değirmenaltı Mahallesi arasındaki yeni sahil yolu gibi yapımı süren projelerle Süleymanpaşa’da cazibe merkezleri oluşturan Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin gizli kalmış güzelliklerini de turizme kazandırmaya hazırlanıyor. Naip Mahallesi sınırları içindeki tarihi ve doğal değerlerin turizme kazandırılması için kolları sıvayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in girişimleri ile Naip Kalesi ve Manastır gibi tarihi alanlar ile Naip Şelalesi ve Doğa Yürüyüşü Parkuru doğaseverlerin daha kolay ulaşabilecekleri duruma gelecek. Ulaşımı kolaylaştıracak yol açma, temizleme çalışmalarının son aşamaya geldiği ve kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Naip Mahallesi’ne gelen Başkan Yüksel, mahalle sakinleri ile de görüşerek, mahalledeki ihtiyaçlarla ilgili istişarede bulundu.



“Bu doğal hazineyi ziyaretçilerle buluşturacağız”

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Naip Mahallemizi ziyaretimizde güzel şehrimizin güzel insanlarıyla bir araya gelip hemşehrilerimizle hasret giderdik. Taleplerini dinledik, yapılması gereken çalışmalar için ekiplerimize talimat verdik. Şehrimizin gizli kalan turizm dinamiklerinden Naip Kalesi, Naip Şelalesi, Manastır ve yürüyüş yolunu, bölgede yürüttüğümüz çalışmalarla Naip Mahallemize ve Süleymanpaşa’mıza kazandırmak üzere gün sayıyoruz. Kadim tarihimizin en önemli kültür ve tabiat varlıkları arasında yer alan doğal hazineyi ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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