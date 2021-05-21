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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı kartı bahanesiyle vatandaşları 18 bin lira dolandırdı

İHA

Yaşlı kartı bahanesiyle vatandaşları 18 bin lira dolandırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde dolandırıcı, vatandaşları yaşlı kartı bahanesiyle 12 bin 20 TL ve 600 euro dolandırdı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kartı çıkarma bahanesiyle vatandaşları 12 bin 200 TL ve 600 euro alarak dolandırdı. Vatandaşların şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının E.D. isimli şahıs olduğunu belirledi. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ele geçirilen bin 930 TL müştekiye teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüphelinin üzerinden bir de polis logolu sahte basın kartı çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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