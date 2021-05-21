Tekirdağ’da satışa hazır eroin ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin Çerkezköy’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, S.T. adlı şahsın üzerinde satışa hazır fişeklenmiş 22 fişek eroin, bir miktar fişeklenmemiş eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. S.T. isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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