SGK’dan TREDAŞ’a teşekkür belgesi

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Tekirdağ Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Teoman Yılmazlar, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

Tekirdağ Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Teoman Yılmazlar, Sosyal Güvenlik Haftası dolaysıyla TREDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Yılmazlar tarafından SGK'ya karşı olumlu yaklaşım ve çalışmalarından dolayı TREDAŞ adına Mali ve İdari İşler Direktörü Süleyman Can'a teşekkür belgesi takdim edildi. Yılmazlar, Can'a çalışmalarında başarılar dileyerek kurumdan ayrıldı.

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