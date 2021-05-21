Faslı kaçak “Ben Yunanistan’a gideceğim” diyerek polisin yüzünü tırmaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da yol ortasında yürüyen Fas asıllı kaçak, trafiği tehlikeye düşürdü. Kendisini engellemeye çalışan polisin üzerine atlayan saldırgan “Ben Yunanistan’a gideceğim” diyerek polis memurunun yüzünü tırmaladı.



Olay, MalkaraSüleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Malkara istikametine yol ortasında yürüyen Fas asıllı kaçak, vatandaşların ihbarı üzerine polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen Yiğit Polis Merkezi ekipleri şahsa müdahale etti. Yol ortasında yürümekte direnen saldırgan, kendisini engellemeye çalışan polis memuruna, “Ben Yunanistan’a gideceğim” diyerek yüzünü tırmaladı. Gözaltına alınan Faslı kaçak, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Fas uyruklu şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.