Tekirdağ'da ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da hasta almaya giden ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı Hayrettin Ç., sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmeyince ayakta tedavi edildi.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Hasta almaya giden Gökhan A. yönetimindeki 59 KG 191 plakalı ambulans ile Hayrettin Ç.'nin kullandığı 59 ABB 754 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmada otomobil içinde sıkışarak yaralanan sürücü Hayrettin Ç., kendi imkanları ile araçtan çıktı. Gelen sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen ambulansla binmek istemeyen Hayrettin Ç. ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-05-24 18:58:56



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