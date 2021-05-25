Akademisyen çiftin boşanma davasında, 4 ayrı dava çıktı



Gurbet GÖKÇE/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde akademisyen Tuba Özge Yaşar Erkal ile İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen Zekeriya Emre Erkal'ın 6 yıldır süren boşanma davasında anlaşmazlık yaşanınca sonuçlanmadı, çift karşılıklı 'intihal', tazminat', 'hakaret', 'gizlice takip ettirme' olmak üzere 4 dava daha açtı. Davaların 2'sini Tuba Özge Yaşar Erkal, 1'ini Zekeriya Emre Erkal kazanırken, çiftin 4'üncü davası devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Tuba Özge Yaşar Erkal, 10 yıl önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Zekeriya Emre Erkal ile evlendi. Çift arasında geçimsizlik yaşanınca Tuba Özge Yaşar Erkal, eşine 2015'te boşanma davası açtı. Tarafların tazminatta anlaşamadığı boşanma davası devam ederken, Tuba Özge Yaşar Erkal, aynı yıl doktora yapmak için Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na doktora tezi yapmak için başvurdu.

İNTİHAL SUÇLAMASIYLA DAVALAR BAŞLADI

Erkal, tezini verdikten sonra Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile YÖK'e, 'intihal' yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Şikayet üzerine, üniversite ve YÖK'ün yaptığı incelemelerin ardından 'intihal bulgusuna rastlanılmadı' kararı verildi. Tezini tamamlayarak, belgesini alan Tuba Özge Yaşar Erkal, yaptığı araştırmada kendisini 'intihal' yaptığı yönünde şikayet edenin boşanma davasının sürdüğü Zekeriya Emre Erkal olduğunu belirleyerek, hakkında ceza davası açtı. Konya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Zekeriya Emre Erkal'ı iftira suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASINI DA KAZANDI

Ceza davasını kazanan Tuba Özge Yaşar Erkal, bu kez eşi hakkında Bakırköy 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Erkal'ın, eşinin kendisine intihal suçlamasında bulunup, öğretim üyeliği görevinden alınması, kamu görevinden çıkarılması amacıyla hareket ettiği ve akademik onuru, şerefi ve hasiyetiyle oynandığı ve zor durumda kaldığı gerekçesiyle açtığı davada mahkeme, Zekeriya Emre Erkal'ı 19 bin TL tazminata mahkum etti.

BU KEZ EŞİ DAVA AÇTI

Erkal, Zekeriya Emre Erkal hakkında açtığı ceza ve tazminat davasını kazandıktan sonra sosyal medya hesabından, "İftira atmak günahtır, hakkımı helal etmiyorum" diye eşinin isminin baş harflerini de kullanarak paylaşım yaptı. Paylaşım üzerine bu kez Zekeriya Emre Erkal, eşi Tuba Özge Yaşar Erkal hakkında, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakaret davası açtı. Davada Erkal, 1440 TL adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Tuba Özge Yaşar Erkal, açtığı boşanma davasıyla başlayan dava süreçleri devam ederken, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İki yıl Süreli Hukuk Bölümü Adalet Programı'ndan mezun oldu.

ADALET BAKANI'NA MEKTUP YAZDI

Akademisyen Tuğba Özge Yaşar Erkal, Tekirdağ'da kendisini bazı kişilerin izleyip, gizlice fotoğraflarını çektiğini fark edince, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e mektup yazıp, yardım istedi. Başından geçenleri anlattığı mektubun ardından bakanlık, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na konunun araştırılması için talimat verdi. Talimatın ardından Erkal'ı takip ederek, gizlice fotoğraflarını çeken 1 kişi belirlenerek, hakkında dava açıldı. Erkal da bu kişiden şikayetçi olup, eşi ve kayınpederinin takip ettirdiği düşüncesi ile konuyu kahkemeye taşıdı. Çift arasında boşanma ile başlayan davaların 4'üncüsü olan davaya Tekirdağ'da devam ediliyor.

'HEM TAKİP EDEN HEM ETTİREN YARGILANACAK'

Erkal, evine girip çıkarken takip edildiği izlenimine kapıldığını belirterek, "Evime girip çıkarken birinin beni takip ettiği izlenimine kapıldım ve ürktüm. Üniversitede de gizli gizli fotoğraflarımın çekildiği hissine kapıldım. Bir müddet beni iş arkadaşım evimden aldı, işe götürdü, işten evime götürdü. Adeta korumaya çalıştı arkadaşlarım beni. Bir gün beni karakoldan aradılar, ifadeye çağrıldım ve o anda öğrendim Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir inceleme başlatılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na emir verdiğini. Bu kişi yakalandı, ifadesi alındı, tanığımın da ifadesi alındı, benim de ifadem alındı. Eşim ve kayınpederimin takip ettirdiğini düşünüyorum. Şu anda geldiğimiz noktada savcı iddianameyi hazırladı ve konu mahkemeye intikal etti. Artık yargılanacaklar. Hem beni takip eden kişi hem de takip ettirten kişi yargılanacak" dedi.

'ONURUMA, HAYSİYETİME, ŞEREFİME BİR LEKEDİR'

Boşanma davası açtıktan sonra yaklaşık 2 ay sonra doktora tezinin intihal olduğu iddiasıyla kendisine eşi tarafından iftira atıldığını söyleyen Erkal, "Konuyu savcılığa intikal ettirdim ve ceza davası görüldü Konya'da. Suçlu bulundu. Akabinde tazminat davası açtım çünkü akademik, onur, haysiyet ve şerefime bir lekedir bu. Akademik camiada intihal suçu çok ağır bir suçtur, o nedenle affetmem mümkün değildi. Hukuk savaşını başlattım ve hem ceza davasını kazandım, 1 sene hapis verildi. Akabinde tazminat davası açtım ve o davayı da kazandım. İkisi de kesin hükme bağlandı. Zaten uzman görüşler alındı ve herhangi bir intihal bulgusuna rastlanılmadığı ortaya çıktı. Ben zaten hayatımdan endişe duymasaydım, korkmasaydım Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e böyle bir mektup yazmazdım, korktuğum için yazdım. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum, ilgilendi ve hemen tahkikat başlatıldı" diye konuştu.

'BEN SADECE BOŞANMAK İSTİYORUM'

Boşanmak istediğini ve davanın başlamasıyla eziyet çektiğini söyleyen Erkal, "Normal, sıradan bir kadın olarak gittim boşanma davasını açtım, akabinde olmadık şeyler başıma geldi. Ben boşanmak istiyorum, bu kadar basit. Niye 6 senedir uzuyor? İnat ediyorlar, boşanmak istemediğini beyan ediyor ama bir taraftan sürekli beni itibarsızlaştıracak sözlerde bulunuyor. Ben bir an evvel boşanmak istiyorum" dedi.

'450 BİN TL İSTİYOR, İFTİRA ATIYOR'

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Zekeriya Emre Erkal ise boşanma davaları süren eşinin kendisine iftiralar attığını söyledi. Eşinin kendisinden boşanmak için 200 bin TL maddi, 250 bin TL manevi olmak üzere 450 bin TL tazminat talep ettiğini belirten Erkal, "Davamız 6 yıldır sürüyor, benden toplam 450 bin TL tazminat almak için hayal kurup, iftiralar atıyor. Benim hakkımda paranoyak gibi ithamlarda bulundu. Ancak süren boşanma davasında bunlar iftiraların hepsi asılsız çıktı, mahkemede kanıtlandı. Amacı benden para koparmak. Ben açtığım hakaret davasını da kazandım" diye konuştu.

Eşinin takip edildiğine dair hayale kapıldığını öne süren Erkal, "Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Babamın kendisini takip ettirdiğini iddia ediyor. Böyle bir durum yok, mahkemede ortaya çıkacak" dedi.

'UZLAŞMAK İÇİN ARATTI'

Boşanma davalarında uzlaşmak için eşinin aracılarla kendilerini arattığını ifade eden Zekeriya Emre Erkal, "Eşim hayaller kurup bizi suçlarken bir yandan da boşanma davasında uzlaşmak için bizi aratıyor. Biz uzlaşma teklifini şartlar uygunsa değerlendireceğiz. Hem iftiralar atıyor hem de uzlaşmak istiyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Gurbet GÖKÇE

2021-05-25 13:25:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.