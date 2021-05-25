Pazarda mobil tuvalet hizmeti

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde Pazara gelen vatandaşlar için mobil tuvalet aracı hizmeti sunuluyor.

Süleymanpaşa İlçesinde kurulan mahalle pazarlarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için mobil tuvalet aracı hizmet veriyor. Bugün EskicamiOrtacami Mahallesi ile GündoğduTurgut Mahallesi arasında kurulan Salı Pazarında Süleymanpaşa Belediyesinin mobil tuvalet aracı vatandaşlara hizmeti verdi.

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