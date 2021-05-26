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Sıcaklar arttı larva mücadelesi başladı 8x8 amfibik ilaçlama aracı ile hem karada hem de su üzerinde

İHA

Sıcaklar arttı larva mücadelesi başladı 8x8 amfibik ilaçlama aracı ile hem karada hem de su üzerinde

Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcakları artmaya başlaması ile Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde sazlık, bataklık, göl, gölet gibi yürüyerek girilemeyen fakat durgun su ortamı oluşturarak sivrisinek üremesine sebep olan alanlarda 8x8 amfibik ilaçlama aracı ile hem karada hem de su üzerinde larva ile mücadele ediliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi, Mart ayında başlattığı larva, uçkun ve kışlak ile mücadele çalışmalarını yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmesi için hızlandırdı.
Şehrin dört bir yanında sinek, larva, kışlak ve benzeri zararlı böceklerin yuvalanabileceği alanlarda ilaçlama çalışmaları yürüten vektörle mücadele ekipleri; sazlık, bataklık, göl, gölet gibi yürüyerek girilemeyen fakat durgun su ortamı oluşturarak sivrisinek üremesine sebep olan alanlarda da 8x8 amfibik ilaçlama aracı ile hem karada hem de su üzerinde giderek larva ile mücadele ediyor.
Öte yandan, yalnızca yürüyerek girilebilecek larva, uçkun ve kışlak benzeri zararlı sinek ve böceklerin yuvalanabileceği alanlarda da çalışmaların sürdüğü belirtilirken Süleymanpaşa Belediyesinin sorumluluk alanında kalan tüm mahallelerde durgun su birikintileri, dere kenarları, kanallar, inşaat suları, fosseptikler, rögarlar ve mazgallar ilaçlanıyor.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürü Yaşar Yavaş’ın gözetiminde çalışan ekiplere kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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