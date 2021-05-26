Çerkezköy TSO DTİM hizmetine devam ediyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üye firmalarını Global pazara taşıyan ve hedef müşterilerini bulmakta kolaylık sağlayan DTİM hizmetine devam ediyor.

Çerkezköy TSO ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleşen “Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” ile şirketleri yeni ülkelere ve pazarlara açıyor, aynı zamanda nokta atışı ihracat ile yeni müşteriler kazandırıyor.



“Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz ihracatın dinamosu!”

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva; “Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın bölgesel kalkınma için geliştirdiği projelere biz de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek veriyoruz. Odamızın bünyesinde yer alan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’miz de ihracatın dinamosu olarak işliyor” dedi. Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva DTİM için yaptığı açıklamada, “Oda bünyesinde oluşturdukları Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile ilk defa ihracat yapacak olan veya ihracatta yeni ülke arayışında bulunan üyeler için, hedef pazar araştırması ile ürünlerinin rekabet edebileceği pazarları araştırıyor ve hedef ülkeleri belirliyor, hedef müşteri araştırması ile nokta atışı ihracat için talep edilen ülkelerde potansiyel müşterileri bulmanızı sağlıyor, danışmanlık hizmeti ile ürününüzün hem rekabet edebileceği pazarları hem de bu pazarlardaki potansiyel müşterileri buluyor, uluslararası ihale sorgulama ile ürününüze yönelik uluslararası ihaleleri sorguluyor, rekabetçi ithalat araştırması ile sürdürülebilir, güvenilir, ucuz ve kaliteli ithalat için potansiyel tedarikçileri araştırıyor ve üye firmalar için oldukça verimli bir dış ticaret hizmetini üyelerimize ücretsiz olarak sunuyoruz” dedi.

Tüm ODA üyeleri için ücretsiz!

Çerkezköy TSO’dan yapılan bilgilendirmede; “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile Dış ticaret faaliyetlerinizi başlatmak ve yeni pazarlara giriş yapmak için www.trakyadisticaret.org web sitesinden firma kaydınızı gerçekleştirebilir ve hizmet talebinde bulunabilirsiniz” denildi.

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