Kısıtlamada barda eğlenen 26 kişiye 82 bin lira ceza kesildi, 3 kişide uyuşturucu çıktı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek barda müzik eşliğinde eğlenen 26 kişiye 82 bin lira ceza kesildi. Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir barda, gece kısıtlamayı ihlal edilerek, içki içilip müzikli eğlence yapıldığını belirledi. Bara baskın yapan polis, müzik eşliğinde eğlenen 26 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 82 bin lira idari para cezası uyguladı. Yapılan aramalarda üzerlerinde 23 uyuşturucu hap ile 28 fişek bonzai ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-05-26 12:13:34



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