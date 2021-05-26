Bagajda cesedi bulunan emekli polisin ölümünde 5 şüpheli serbest



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)İSTANBUL'da, cesedi otomobil bagajında bulunan malulen emekli polis memuru Mahmut Taşdelen'in (48) ölümüyle ilgili Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, Taşdelen'in apartmanın 5'inci katından atlayarak intihar ettiğini ileri sürdü.

Gaziantep'te yaşayan malulen emekli polis memuru Mahmut Taşdelen, pazar günü saat 04.00 sıralarında İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi karşısındaki boş alanda terk edilen otomobilin bagajında ölü bulundu. Ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Taşdelen'in cesedinin bulunmasının ardından yapılan çalışmada otomobilin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunduğu belirlendi. Tekirdağ polisi, Çerkezköy ilçesinde U.A. ile İ.Ş.'yi gözaltına alırken, İstanbul'da da Ali Ç., Celal E. ve Ali T., avukatları aracılığıyla emniyete giderek teslim oldu. Çerkezköy polisi otomobilin park halinde olduğu Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ceviz Sokak'taki apartmanın önünde kapsamlı delil çalışması yaptı.

Şüphelilerden Ali Ç., Celal E. ve Ali T., emniyete verdikleri ifadede aralarında para meselesi bulunan Mahmut Taşdelen'i, görüşme yapmak için Çerkezköy'e çağırdıklarını söyledi.

'İNTİHAR' İDDİASI

Şüpheliler, görüşme sırasında gece yarısı Taşdelen'in kendisini 5'inci kattan aşağıya atıp intihar ettiğini öne sürdü. Kendilerinin de hemen aşağıya inip, yaralı haldeki Taşdelen'in otomobil alıp hastaneye götürürken, öldüğünü fark ettiklerini söyleyen şüpheliler, bu yüzden cesedi bagaja koyup İstanbul'a götürdüklerini ve avukatları aracılığıyla polise teslim olduklarını söyledi.

Çerkezköy'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. ile İ.Ş., Ali Ç., Celal E. ve Ali T., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-05-26 16:56:20



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