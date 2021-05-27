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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık ocağından hırsızlık kamerada

İHA

Sağlık ocağından hırsızlık kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir sağlık ocağından yaşanan hırsızlık, kurum içindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren ve pek çok suçtan kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan Muhittin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Sağlık ocağına gelen görevliler kurumdaki bilgisayarlardan birinin yerinde olmadığını tespit edince durumu polise bildirerek yardım istedi.
Sağlık ocağının kapalı olduğu sırada yaşandığı değerlendirilen hırsızlık olayını ortaya çıkarmak için kurumun tüm güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 150 saatlik kamera görüntüsünü tek tek inceledi.
Kamera görüntülerinde sağlık ocağından hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin D.S. olduğu belirlendi.
Pek çok suçtan kaydı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan D.S. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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