Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill’i hatırlattı Türk işçileri kapının önüne koyan Fransız peynir fabrikasının önündeki grev sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill’i hatırlattı Türk işçileri kapının önüne koyan Fransız peynir fabrikasının önündeki grev sürüyor

İHA

Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Fransız peynir devine Cargill’i hatırlattı Türk işçileri kapının önüne koyan Fransız peynir fabrikasının önündeki grev sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde üretim yapan Fransız peynir fabrikasından sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkarılan işçilerin başlattığı grev sürüyor. Fabrika önünde grevlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, eylemlerini uluslararası alanlara da taşıyacaklarını belirterek, Belkarper firmasına Cargill’i örnek gösterdi.
Fabrika önünde grev yapan işçilere seslenen ve Belkarper’in ulus ötesi bir şirket olduğunu kaydeden Tek Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, “Dünyanın pek çok yerinde yatırımı olan ve uluslararası taahhütleri olan sosyal yarım taahhütnamelerini kabul etmiş bir şirket. Yani çalışanların emeğine, hukukuna saygılı olacağını küresel anlamda da taahhüt etmiş bir şirket” dedi.
Fabrikadaki sendikal çalışmaların 6 yıl öncesine dayandığını ifade ederek, süreç hakkında bilgiler de veren Türkel, “O zaman da söyledik şimdi erteliyorsunuz, öteliyorsunuz ama biz bu seneleri sizden alırız dedik. 5 yıla karşılık her bir işçiye 60’ar bin TL toplu telafi zammı istedik. O tarihten bu tarihe her yıl o tarihteki ücretlere zam verseydin bugün o ücretler nereye gelmeliydi, herkesin ücretini oraya getireceksin. Ondan sonra herkese yüzde 25 yüzde 30 neyse sosyal hakları ikramiyeleri toplu sözleşme görüşmelerine yazdık. Sözleşme taslağı geldi. İşveren temsilcileri de geldiler. Sözleşme taslağı kendilerine verildi, yasal süreç başladı. İkinci toplantıya gelmediler. Fransa’ya da demişler ki biz sendikaya bunları verirsek batarız demişler. Sendika size 5 yıl evvel 6 yıl evvel ne demişti, çalışanlara hakkını verin demişti” ifadelerini kullandı.
"Şimdi bunların telafi zamanı ve isteklerimizi resmi olarak gönderdik" diyen Tek Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, “Biz görüşmeye açığız. Onlar görüşmeye hazırız dedikleri zaman oturur müzakere ederiz. Bu süreci telafi edecek bir toplu para vermek zorunda. 5 yıllık sosyal hakları karşılayacak çözümlerle masaya gelmek zorunda. Aksi takdirde Tek Gıda İş Sendikası olarak grevdeki kardeşlerimizi asla aç ve açıkta bırakmayacağız. Her ay günü geldiğinde sendika ücretlerinizi otomatik olarak yatıracak. Bunu da kaç gün sürerse, gün sınırı yok kaç ay kaç yıl sürerse o kadar sürdüreceğiz bundan şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.
Fransız işverenden isteklerini de sıralayan Türkel, "Bir defa işveren sizin 6 yıllık emeğinizi çaldık, özür diliyoruz diyecek. Sendikal haklarınıza saygılı olmamız gerekiyordu, biz ulus ötesi bir şirketiz, bize yakışmadı, özrümüzü kabul edin şimdi bu şirketin geleceğini nasıl belirleyeceğiz, oturup konuşalım demek zorundalar. Ya da dünyayı ayağa kaldıracağız dünyayı, sadece Türkiye’yi değil. Belkarper bunu görecek. Tek Gıda’nın başkanı konuşuyor. Yaparız derse yapar. Dünyayı ayağa kaldıracağız dedik ya ayak seslerini duymaya başlamışlardır zaten. Önümüzdeki günlerde küresel anlamda Fransa da dahil bütün tüketim ve üretimden gelen güçler kullanılacak şekilde, uluslararası kampanya başlayacak Cargill’in başına gelenin 10 katı bunların başına gelecek. Bunu unutmasınlar" dedi.
Konuşmanın ardından bir süre daha fabrika önündeki grev çadırında bekleyişlerini sürdüren işçilerle görüşen Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı, ziyaret anısına fotoğraf çekilmesinin ardından ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli araçtan 464 uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 464 uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı
3 ilde eş zamanlı dev operasyon: Binlerce kaçak malzemenin yanı sıra yavru köpekler bile var
YEREL HABERLER 3 ilde eş zamanlı dev operasyon: Binlerce kaçak ...
Doç. Dr. Altıntaş: Aşı oldum rehavetine kapılıp, maskeyi çıkarmayın
YEREL HABERLER Doç. Dr. Altıntaş: Aşı oldum rehavetine kapılıp, ...
Tekirdağ’da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 500 kapsül haşhaş ele geçirildi
Kaza yapan motosikletliye trafik polisinden teşekkür
YEREL HABERLER Kaza yapan motosikletliye trafik polisinden teşekkür
Sağlık merkezinden hırsızlık şüphelisi, 150 saatlik görüntüden yakalandı
YEREL HABERLER Sağlık merkezinden hırsızlık şüphelisi, 150 saatlik ...
Sağlık ocağından hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Sağlık ocağından hırsızlık kamerada
Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi
YEREL HABERLER Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi ...
Tekirdağ'da terastan düştüğü iddia edilen emekli polis, İstanbul'da araba bagajında ölü bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da terastan düştüğü iddia edilen emekli ...
Tekirdağ’da 8. Tarım Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 8. Tarım Fuarı açıldı
Bagajda cesedi bulunan emekli polisin ölümünde 5 şüpheli serbest
YEREL HABERLER Bagajda cesedi bulunan emekli polisin ölümünde 5 ...
Çerkezköy'de simit, poğaça, açma fiyatları belirlendi Çerkezköy TSO Mayıs Ayı meclisini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çerkezköy'de simit, poğaça, açma fiyatları ...
Tekirdağ’da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza
YEREL HABERLER Tekirdağ’da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin ...
Kısıtlamada barda eğlenen 26 kişiye 82 bin lira ceza kesildi, 3 kişide uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kısıtlamada barda eğlenen 26 kişiye 82 bin lira ceza ...
Uyuşturucu kullanmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
Çerkezköy TSO DTİM hizmetine devam ediyor
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO DTİM hizmetine devam ediyor
Sıcaklar arttı larva mücadelesi başladı 8x8 amfibik ilaçlama aracı ile hem karada hem de su üzerinde
YEREL HABERLER Sıcaklar arttı larva mücadelesi başladı 8x8 amfibik ...
Süleymanpaşa'da 1 milyon metrekare yol yapılacak Asfalt sezonu Altınova ile açıldı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa'da 1 milyon metrekare yol ...
Pazarda mobil tuvalet hizmeti
YEREL HABERLER Pazarda mobil tuvalet hizmeti
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Akademisyen çiftin boşanma davasında, 4 ayrı dava çıktı
YEREL HABERLER Akademisyen çiftin boşanma davasında, 4 ayrı dava ...
Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' uyarısı
YEREL HABERLER Tekirdağ'a gelecek yazlıkçılara 'rehavete kapılmayın' ...
Tuğla yüklü römork tarlaya devrildi
YEREL HABERLER Tuğla yüklü römork tarlaya devrildi
Tekirdağ’da evde kenevir yetiştiriciliğine eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da evde kenevir yetiştiriciliğine eş zamanlı ...