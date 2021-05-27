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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy OSB´den 18 firma ilk 500´de yer aldı

DHA

Çerkezköy OSB´den 18 firma ilk 500´de yer aldı


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)İSTANBUL Sanayi Odası'nın (İSO) `Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' 2020 yılı verilerinde, Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 18 firma yer aldı.
İSO'nun, 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı. Buna göre, ÇOSB'den 18 firma ülkenin en büyük 500 firması arasında yer aldı. İSO'nun sanayi alanındaki bu kapsamlı araştırmasını değerlendiren ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, "Her zamanki gibi bu sonuçlar bize gurur vermiştir. Biz ÇOSB olarak katılımcılarımızın daha iyi, daha verimli üretim yapmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Ağır pandemi koşullarında bile hiç durmadan üretimlerimize devam ettik. Biz sanayiciler olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonomiye ve üretime katkı vermeye devam edeceğiz. Gerek aşı çalışmalarında yaşanan gelişmeler ve gerekse ülkemizin bu üretim kararlılığı ile önümüzdeki günlerin daha iyi olacağına inanıyorum. Organize sanayi bölgeleri olarak, ülkemizin geleceğine inanıyor, şartlar ne olursa olsun üretime devam etme kararlılığında olduğumuzu belirtmek istiyorum. 2020 yılı verileriyle 18, 2019 yılı verileriyle de yine 18 firmamızın yer aldığı İSO'nun bu çalışmasını çok önemsiyoruz, bizim için rehber niteliği taşıyor, yol gösteriyor" dedi.
Açıklanan listede geçen yıl 6'ncı sırada yer alan Arçelik A.Ş., 21 milyar 802 milyon 646 bin 702 lira ile listede yedinci sırada yer bulurken, geçen yıla göre 3 basamak yükselen BSH Ev Aletleri San ve Tic. A.Ş. ise 10 milyar 88 milyon 239 bin 812 lira ile 17'nci sırada yer aldı. Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. 1 milyar 878 milyon 350 bin 834 lira ile 151'inci sıradan 137'inciliğe, Deva Holding A.Ş. 1 milyar 855 milyon 614 bin 565 lira ile 158'inci sıradan 140'a, Korozo Ambalaj San ve Tic. A.Ş. (SAREKS) 1 milyar 759 milyon 720 bin 367 lira ile 160'ıncı sıradan 151'inci sıraya, Öznur Kablo San ve Tic. A.Ş. 1 milyar 723 milyon 301 bin 863 lira ile 174'üncü sıradan 157'inci sıraya, Nobel İlaç San ve Tic. A.Ş. (ULKAR) 1 milyar 178 milyon 630 bin 22 lira 242'nci sıradan 239'uncu sıraya, Altek Döküm San ve Tic. A.Ş. 1 milyar 136 milyon 60 bin 910 lira ile 266'ıncılıktan 248'inciliğe yükseldi. Geçen yıl 221'inci sırada yer alan Hema Endüstri 1 milyar 132 milyon 546 bin 477 lira ile 250'nci sıraya gerilerken, geçen yıl 296'ncı sırada yer alan Jotun Boya San ve Tic. A.Ş ise 1 milyar 118 milyon 420 bin 10 lira ile 254'üncü sırada kendisine yer buldu. Sarbak Metal Tic. ve San A.Ş. 1 milyar 20 milyon 186 bin 704 lira ile 287'inci sıradan 276'ncı sıraya yükselirken, 281'inci sırada bulunan Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. 997 milyon 861 bin 159 lira ile 290'uncu sıraya, Farplas Otomotiv ise 952 milyon 742 bin 985 lira ile 245'inci sıradan 303'üncü sıraya geriledi. Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. 814 milyon 332 bin 242 lira ile 384'üncü sıradan 355'inci sıraya yükselirken, geçen yıl ilk 500 içinde yer almayan World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş. ise 734 milyon 38 bin 789 lira ile listede 390'uncu sırada yer buldu. Geçen yıl 452'nci sırada yer alan Samet Kalıp ve Madeni Eşya San ve Tic. A.Ş. 711 milyon 499 bin 758 lira ile 402'nci sırada, 446'ncı sırada yer alan Teverpan MDF Levha San ve Tic. A.Ş ise 672 milyon 470 bin 811 lira ile 429'uncu oldu. Geçen yıl 432'nci sırada yer alan Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş ise 589 milyon 571 bin 288 lira ile listede 489'uncu sırada yer aldı.  DHA-Ekonomi Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-05-27 14:08:18

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