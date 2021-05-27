Aydoğdu Mahallesi bağlantı merdivenleri yenilendi

Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi ve Hükümet Caddesi’ni birbirine bağlayan merdivenleri yenileme çalışmasını tamamladı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Hükümet Caddesi’nin Aydoğdu Mahallesi kısmında kalan ve uzun süredir atıl vaziyette duran sıra dükkanları yıkarak bölgeyi mezbelelik görünümünden kurtarmıştı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tamamlanan yıkım çalışmalarının ardından aynı noktada bulunan ve Aydoğdu Mahallesi ile Hükümet Caddesi’ni birbirine bağlayan merdivenleri de yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Yenilenen merdivenlere, Süleymanpaşa Belediyesi atölyelerinde üretilen korkuluklar da monte edilerek vatandaşların iniş ve çıkışları daha güvenli hale getirilirken, aynı zamanda estetik görünüm de kazandırıldı.

Tamamlanan çalışmalar ile ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Hemşehrilerimiz hatırlayacaktır; Hükümet Caddesi’nin Aydoğdu kesiminde yer alan ve atıl halde bulunan sıra dükkanları yıkarak bölgeyi, mezbeleliği andıran görünümünden kurtarmıştık. Aynı bölgede yer alan ve Aydoğdu Mahallesi ile Hükümet Caddesi’ni birbirine bağlayan merdivenlerde vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmek adına yenileme çalışmaları da başlatarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Güzel ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek ve vatandaşlarımızın yaşam konforunu arttırmak hedefiyle el emeği, göz nuru her projemizin dört dörtlük olması için Süleymanpaşamızın yarınlarını ilmek ilmek işliyor; milletimiz için çalışıyoruz” dedi.

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