Tekirdağ'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı; aynı aileden 6 yaralı



Volkan KURU/SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ışık ihlali yaptığı servis midibüsü ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Saray'ın Büyükyoncalı kavşağında, Rasim S.'nin kullandığı 33 ACK 369 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Kenan A. yönetimindeki 59 J 4052 plakalı servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlar, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı aileden Rasim S., Kemal S., Zeynep S., Aysima S., Rukiye S. ve İlyas S., ekipler tarafından araçtan yaralı çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Volkan KURU

2021-05-27 17:21:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.