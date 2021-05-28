Tekirdağ'da otomobil denize uçtu: 5 yaralı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkıp, denize uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ekipler tarafından boğulmaktan kurtarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ö.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp denize uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir bölümü suya gömülen otomobilde yaralanan sürücü Ö.D. ile yanındaki H.A., K.K., E.Ç. ve B.A, boğulmaktan son anda kurtarılarak araçtan çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-05-28 12:22:50



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