Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk

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Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağİstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması sebebiyle Tekirdağİstanbul yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. 2 günlük hafta sonu tatilini Trakya ve güzergahındaki illerde ve yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular kısıtlamaya saatler kala yola koyuldu. Vatandaşların yola koyulması ile Tekirdağ İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunu İstanbul'da geçirmek isteyen vatandaşların da kısıtlama öncesi yola çıkmasıyla İstanbul yönünde de yoğunluk var.

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