(Özel) Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı Doğada yeşil ile kırmızının savaşı yaşanıyor Sarı ile başlanan bahara, kırmızılı veda

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlalarda açan gelincikler, görsel şölen sunuyor. Sarı kanola tarlaları ile bahara giren Tekirdağ'da, Mayıs ayının son günlerinde çiçeğini döken kanola tarlalarında kırmızı çiçekler açtı.

Kanola tarlalarındaki sarı çiçekler ile bahar aylarına giren Tekirdağ, kırmızı gelinciklerle bahara veda ediyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki yeşil arazilerde baharın son günlerinde kendini gösteren gelincikler, bölgedeki buğday ve çiçeğini döken kanola tarlalarını kırmızıya boyadı. Gelinciklerin açmasıyla tarlalarda adeta kırmızıyla yeşilin savaşı yaşanırken, yeşil tarlaların gelinciklerle kırmızı tonlara bürünmesi doğadaki göz zevkine renk katıyor. Kırmızı gelinciklerin yeşil tarlalardaki var olma mücadelesi drone ile havadan görüntülendi.

Bahar aylarında yeşil tarlalarda kendiliğinden yetişip açan gelincikler, doğaseverlere de farklı bir atmosfer yaşatıyor. Tekirdağ Edirne yolunda seyahat eden vatandaşlar, gelincik açan tarlaları görünce araçlarını yolun kenarına park edip, doğanın bu güzelliklerinin fotoğrafını çekiyor.

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