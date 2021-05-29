Apartman boşluğuna düşüp yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kayınvalidesini ziyarete giden genç kadın, gittiği apartmanda bulunan boşluğuna düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Saray Ayapaşa Mahallesi Yeğen Caddesinde oturan B.K. (22) yan apartmanda oturan kayınvalidesini ziyarete gittiğinde boşluğa düşerek yaralandı.

Durumu fark eden apartman sakinleri, olayı 122 Acil servis ve 155 Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, düştüğü boşlukta çıkaralım B.K'nın bilincinin açık olduğu görüldü.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahale sorası talihsiz kadın Saray Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.