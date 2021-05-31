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Meteoroloji sarı kodla uyardı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan sarı kodlu uyarıda ülkenin batı kesimlerden girecek olan kuvvetli yağış, başta Tekirdağ olmak üzere 13 ilde etkili olacak.

Meteoroloji sarı kodla uyardı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan sarı kodlu uyarıda ülkenin batı kesimlerden girecek olan kuvvetli yağış, başta Tekirdağ olmak üzere 13 ilde etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sarı kodla yapılan uyarıda, bugün öğlen saatlerinde batı kesimlerinden ülkeye giriş yapması beklenen sağanak yağışın 13 ilde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında, “Yarın (31 Mayıs 2021 Pazartesi) ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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