Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar

İHA

Pandemi yasaklarına uymadılar 100 bin TL cezadan kaçamadılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan iki işletmedeki toplam 23 kişiye ve işletmelere 101 bin 250 TL ceza tatbik edildi.
Reşadiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğunu belirleyen polis ekipleri iş erine baskın düzenledi. Baskın sırasında TAPDK izin belgesi olmadan alkol servisi yapıldığını da belirleyen polis ekipleri iş yeri sorumlusu şahıs dahil 8 şahsa pandemi kurallarını ihlal ve sokağa çıkma yasağından gerekli idari işlemleri yaparak iş yerinin faaliyetine son verdi.
Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak üzerindeki bir iş yerinin de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde açık olduğunu ve faaliyet gösterdiğini tespit eden polis ekipleri iş yeri sahibi dahil 15 kişiye pandemi tedbirleri ve sokağa çıkma yasağını ihlalden gerekli idari işlemi yaptılar.
Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinin mühürlenmesini de sağlayarak faaliyetine son veren polis ekipleri ayrıca içeride bulunan şahıslardan birinin cezaevi firarisi olarak arandığını ve 4 farklı dolandırıcılık konusundan arandığını belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü sürücü dereye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü dereye uçtu: 1 yaralı
Meteoroloji sarı kodla uyardı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji sarı kodla uyardı: 13 ile kuvvetli yağış ...
Süne ile mücadele
YEREL HABERLER Süne ile mücadele
Apartman boşluğuna düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Apartman boşluğuna düşüp yaralandı
Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
(Özel) Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı Doğada yeşil ile kırmızının savaşı yaşanıyor Sarı ile başlanan bahara, kırmızılı veda
YEREL HABERLER (Özel) Tekirdağ'da tarlalar kırmızıya boyandı Doğada ...