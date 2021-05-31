Bakanlıkların ‘Cezaevi kitap kampanyasına’ Tekirdağ’dan destek

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için Tekirdağ’da da stant açılarak kampanaya destek verildi.

Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Tekirdağ’da kitap bağışlama etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ eski valilik binası önünde düzenlenen etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu katıldı.

Standın açılmasıyla ilk kitap bağışını Kaymakam Harun Kaya ve diğer katılımcılar yaptı.

Daha sonra açıklamada bulunan Kaymakam Kaya, “Çorbadan bizimde tuzumuz olsun diye kitap getirdik. Bu bağışlarla hükümlü ve tutuklularımızın okuyacağı kitaplarla, zamanlarını daha iyi değerlendirecekleri bir ortam oluşacak. Okuyan bir toplum olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin bir bölümünde de inşallah sağlam adımlar atılmış olacak. Kampanyanın düzenlenmesinde emekleri olan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Okuyan bir toplum için haydi kitap kampanyasına” dedi.

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