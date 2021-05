1 dakikada 45 cep telefonu çaldı, otelde uyurken yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde girdiği cep telefonu satışı yapılan iş yerinden 1 dakika içinde 45 cep telefonu çalan B.Y., kaldığı otel odasında uyurken yakalandı.

Çorlu'nun Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu satışı yapılan iş yerinde giren bir kişi, 45 cep telefonu çaldı. Polis iş yeri ve çevrede bulunan 71 güvenlik kamerasındaki 250 saatlik görüntüyü inceleyerek, şüphelinin B.Y. olduğunu belirledi. 1 dakika içinde 45 cep telefonunu çalan B.Y.'nin ilçede bir otelde kaldığı tespit edilerek, otele operasyon düzenledi. B.Y., kaldığı otel odasında uyurken yakalandı. Gözaltına alınan B.Y.'nin çaldığı telefonlardan 35'i de ele geçirildi.

