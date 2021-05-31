Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 17 içici satıcı hakkında işlem yapıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinde Süleymanpaşa İlçesinde hedef 5 kişinin yakalanması için uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2 bin 317 adet uyuşturucu hap, 13,7 gram bonzai, 2,3 gram skunk, 4,3 gram toz esrar, 6,9 gram metamfetamin, 1 adet metal uyuşturucu içme düzeneği, hassas terazi, 1 adet 200 TL’lik banknot ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 17 içici satıcı hakkında işlem yapılırken şüpheli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.