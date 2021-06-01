Şehrin çehresini değiştirecek büyük proje açılıyor

Süleymanpaşa Belediyesinin Rumeli İskelesi’nden sonra şehrin görünümünü değiştirecek ikinci büyük projesi olan Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı Haziran ayında açılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Selanik Meydanı ve Rumeli İskelesi’nin ardından Rakoczi Müzesi altında bulunan ve uzun yıllardır atıl durumda kaderine terk edilen alanı, (Eski Ekmekçioğlu Çay Bahçesi) yeniden vatandaşların kullanımına açıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in girişimleriyle hayata geçirilen Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı’nda seyir terasları, kafeterya, çocuk oyun grupları ve tuvaletler yer alıyor. Çalışmalarının tamamının belediye imkanlarıyla gerçekleştirildiği seyir parkında; şehir mobilyaları ve diğer tüm donatılar Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapıldı.



“Gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Tamamlanan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Şehrimizin sahil şeridi üzerinde, uzun yıllardır atıl halde bulunan eski Ekmekçioğlu Aile Çay Bahçesi’ni; yürüttüğümüz tamir, tadilat ve yenileme çalışmaları sonucunda yepyeni bir çehreye kavuşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alanda yürüttüğümüz çalışmaların tamamı belediyemiz imkanlarıyla gerçekleştirildi ve bu sayede ciddi anlamda tasarruf sağladık. Haziran ayı içinde, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı ismiyle vatandaşlarımızın hizmetine açacağımız, Süleymanpaşamızın panoramik deniz manzarasına sahip yeni eğlence ve dinlence mekanımız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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