Moloz yığınları arasından uyuşturucu fışkırdı Moloz yığınları arasında satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada boş bir arsadaki moloz yığınları arasında satışa hazır şekilde fişeklenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak denetim ve uygulamalarını sıklaştıran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uygulama yaptı. Aramalar sırasında metruk binaları, boş arsaları ve moloz yığınlarının olduğu bölgeleri de adeta didik didik eden polis ekipleri Hıdırağa Mahallesi Çiçek 1. Sokak ve Kalealtı 1. Sokak arasında bulunan boş arsadaki moloz yığınlarının arasında yapılan aramada çorap içerisinde fişeklenmiş halde satışa hazır 120 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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