Servis midibüsleri çarpıştı: 1 yaralı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında iki servis midibüsü çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Sanayi Kavşağı’nda saat 08.30’da iki servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar H. yönetimindeki 59 S 4294 plakalı servis aracı, Pınar Bulvarı’ndan kavşağa bağlandığı esnada, Kapaklı – Saray istikametinde seyreden Burhan A. yönetimindeki 59 S 4294 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada servis şoförü Serdar H. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı şoför, 112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma işlemleri başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.