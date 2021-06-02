29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Tekirdağ’da Motosikletli Polis Timlerince Mayıs ayı içerisinde Süleymanpaşa ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi ve 29 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Mayıs ayı içerisinde Süleymanpaşa ilçesinde yapılan uygulamalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 33 adet fişek ele geçirilerek 5 şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Çalışmaların devamında, 4 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada, 3 fişek halinde esrar, 2 fişek metamfetamin, 1 fişek esrar tohumu, 194 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, konuyla ilgili yakalanan şüpheliler ve malzemeler narkotik birime teslim edildi.

Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit, Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından aranan 18 şahıs ve 11 farklı suçtan hakkında toplamda 29 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 9 araç sürücüsü ise yakalanarak gerekli işlem yapılmak üzere trafik birimine teslim edildi.

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