Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilerek, 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

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