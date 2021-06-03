Masaj salonuna baskında işletmeci ile içerideki 9 kişiye 19 bin lira ceza



Ruhan YALÇIN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde pandemi tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen masaj salonu işletmecisi ile içeride bulunan 9 kişiye 19 bin lira ceza uygulandı. Salonda izinsiz çalışan 3 Nepal uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetimlerinde bir masaj salonunun pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği belirledi. Yapılan denetimlerde iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 3 Nepal uyruklu kadın olmak üzere toplamda 9 kişinin bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi ile içeride bulunan kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten 19 bin lira idari para cezası uygulandı.

İş yerinde çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan 3 Nepal uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İşyerinin mühürlenmesi içinde zabıta ekiplerine bilgi verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN-Onur KAYA

2021-06-03 13:43:53



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