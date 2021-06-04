Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Evrenbey Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. idaresindeki hafriyat kamyonu, damperli dorsenin kaldırıldığı esnada devrildi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü G.Ö. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.